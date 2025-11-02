مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به کاهش چشمگیر آب‌گرفتگی در بارش‌های سال گذشته، بر لزوم تشکیل گروه‌های محله‌ای با حضور شهرداری و دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالهی روز یکشنبه در رزمایش آمادگی ماشین‌آلات و تجهیزات مقابله با آب‌گرفتگی شرکت آبفا اهواز با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش معضل آب‌گرفتگی، همکاری بیشتر شهرداری را در این خصوص لازم و ضروری دانست.

وی با بیان اینکه طرح جامع دفع آب‌های سطحی اهواز به دلیل هزینه بسیار بالا در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست افزود: با شناسایی نقاط بحرانی، طرح‌های اضطراری کم‌هزینه‌ای تعریف شده که شرکت آبفا و دیگر دستگاه‌ها اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند.

عبدالهی با اشاره به غیبت شهرداری اهواز در این جلسه گفت: انتظار داشتیم شهرداری اهواز در این جلسه حاضر باشد چرا که معتقدیم تشکیل اکیپ‌های محله‌ای با حضور آبفا، شهرداری و برق می‌تواند به شناسایی و رفع نقاط ضعف هر منطقه قبل از وقوع بحران کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های موثر در اهواز از نیمه اول آذرماه ادامه داد: اگرچه ۶ سال خشکسالی پشت سر گذاشته شده، اما بارش‌های کوتاه و شدید احتمال آبگرفتگی را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: در بارش‌های فروردین امسال شاهد بهبود محسوس وضعیت آب‌گرفتگی نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۳ بودیم که حاصل همین اقدامات است.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با تشکر از زحمات شرکت آبفا اهواز ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، شاهد کاهش بیشتر مشکلات آب‌گرفتگی در فصل بارش‌های پیش رو باشیم.

بر اساس این گزارش شهر اهواز با حدود ۲ میلیون نفر جمعیت، یکی از کلانشهر‌های کشور به شمار می‌رود که در طی سال‌های اخیر با مشکل فاضلاب مواجه است.