مستند علمی «شگفتیهای بدن انسان»، از پنجشنبه ۱۵ آبان در سه قسمت از شبکه چهار پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «شگفتیهای بدن انسان» محصول ۲۰۲۴ کشور آمریکا، مستندی از دسته علمی و پزشکی است که روزهای ۱۵، ۱۸ و ۱۹ آبان، پخش می شود.
این مستند دارای امتیاز ۷ از ۱۰ از درگاه اینترنتی اطلاعات فیلم (IMDB) است.
در این مجموعه مستند مایکل موسلی از شگفتیهای بدن انسان رمزگشایی میکند. او با استفاده از جدیدترین نوآوریهای پرشکی، در بدن انسان کاوش میکند تا شگفتیهای خارق العادهای را که در درون ما نهفته است، آشکار کند.
در قسمت اول مایکل موزلی با یک فرد مبتلا به لرزش بدن ملاقات میکند و شنا در آب سرد را بررسی میکند. در قسمت دوم او اثرات استرس بر بدن انسان را نشان میدهد و با فردی ملاقات میکند که با استفاده از پژواکیابی دوباره یاد گرفته ببیند و در قسمت سوم بهترین راهها برای جوان نگه داشتن مغز، یک روش نجاتبخش برای لختههای خون خطرناک و راز دویدن مسافتهای طولانی تا هفتاد سالگی را آشکار میکند
این مجموعه مستند ساعت ۱۶، در قالب برنامه چهار سوی علم پخش و روز بعد در ساعتهای ۲ بامداد و ۷ تکرار می شود.