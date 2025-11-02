به مناسبت هفته پدافند غیرعامل رزمایش امداد و نجات با حضور نیرو‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان در هنرستان شهید رجایی خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش امداد و نجات به مناسبت هفته پدافند غیرعامل با حضور نیرو‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان در هنرستان شهید رجایی خوی برگزار شد.

این مانور با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های امدادی در مقابله با حوادث طبیعی به‌ویژه زلزله و تمرین هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام گرفت. در اجرای آن نیرو‌های هلال احمر، آتش‌نشانی، اورژانس، شرکت‌های خدمات‌رسان و یگان‌های نظامی مشارکت داشتند.

این رزمایش بر پایه وقوع زلزله و بروز آتش‌سوزی در فضای آموزشی بود که در آن، نجات دانش‌آموزان از طبقات بالای ساختمان با استفاده از روش راپل، انتقال مصدومان به محل امن توسط نیرو‌های امدادی و خاموش کردن آتش توسط آتش‌نشانان به‌صورت عملی تمرین شد.

در ادامه تیم‌های امدادی هلال احمر و اورژانس با برپایی چادر امدادی، اجرای عملیات احیا و انتقال مصدومان، میزان هماهنگی و سرعت واکنش در شرایط بحرانی را به نمایش گذاشتند.

در پایان، مسئولان شهرستان خوی با حضور در محل برگزاری مانور، عملکرد نیرو‌های عمل‌کننده را در حوزه مدیریت بحران و امداد اضطراری ارزیابی کردند و بر استمرار آموزش‌ها و مانور‌های میدانی برای افزایش سطح آمادگی تأکید داشتند.