سفیر ارمنستان؛ اصفهان جایگاه ویژه در تقویت روابط دوجانبه اقتصادی و فرهنگی ایران و ارمنستان دارد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سفیر جمهوری ارمنستان در دیدار با استاندار اصفهان، بر آمادگی کامل کشورش برای توسعه همکاری‌ها، به ویژه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری متقابل با ایران تاکید کرد و گفت: اصفهان به دلیل «جایگاه ویژه اقتصادی و فرهنگی»، نقطه‌ای حیاتی برای تقویت این ارتباط است.

گریگور هاکوپیان با یادآوری اجرای موفقیت‌آمیز برنامه ارکستر سمفونیک در سفر قبلی به شیراز، اصفهان را نیز «بستری مناسب برای پیام صلح و دوستی و ارتباط فرهنگی» دانست.

وی با تأکید بر هم‌پوشانی فعالیت‌های اقتصادی ۲ منطقه، افزود: ارمنستان آماده همکاری کامل با فعالان اقتصادی اصفهان، به ویژه در حوزه‌های پیشرو مانند فناوری اطلاعات (IT) است تا با افزایش رفت و آمدهای متقابل، «بخصوص در حوزه اقتصادی»، روابط فی‌مابین را تقویت کند.

گریگور هاکوپیان همچنین به برقراری پرواز مشترک ارمنستان -اصفهان و بالعکس برای دستیابی به اهداف اقتصادی ،فرهنگی و گردشگری تاکید کرد.

استاندار اصفهان نیز در این دیدار با تاکید به تقویت پیمان خواهرخواندگی اصفهان و ایروان و افزایش ورود توریست در گذشته و کاهش فعلی آن به دلیل تحریم‌ها، این فضا را فرصتی برای تقویت دیپلماسی چندجانبه در چارچوب عضویت اصفهان در ۱۶ سازمان بزرگ جهانی دانست.

مهدی جمالی نژاد با استقبال از افزایش تعاملات اصفهان و ارمنستان بر رویکرد "تعهدات کمتر اما عملیاتی" به جای وعده‌های زیاد تأکید کرد و گفت:حوزه‌های کلیدی همکاری در زمینه گردشگری و فرهنگی (مهم‌ترین محور) است.

وی راه‌اندازی تور مشترک گردشگری از جمله "تور غذا" و میراث ناملموس،افزایش پروازهای چارتری و صدور کارت گردشگری مشترک اصفهان و ایروان،برگزاری هفته فرهنگی مشترک و جشنواره‌های فرهنگی و کود،دعوت از اینفلوئنسرها، نصب بیلبرد تبلیغاتی مشترک و برپایی موزه مشترک ارمنستان و اصفهان را در این دیدار به منظور افزایش تعاملات فرهنگی پیشنهاد داد.

وی افزود: تسهیل در مبادلات بازرگانی، گمرکی و روادید،برقراری بازارچه مشترک صنایع دستی و صادرات محصولات کشاورزی از جمله عسل از جمله دیگر قابلیت‌های اصفهان برای همکاری با ارمنستان است .

مهدی جمالی نژاد ادامه داد: در این خصوص اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مشترک، همکاری مشترک در علم، فناوری و نوآوری می‌تواند نقش پیشران داشته باشد.

وی به تقویت خواهرخواندگی در حوزه علم و فناوری،تبادل دانش و تجربه در زمینه‌هایی چون ناباروری (الگوی مؤسسه رویان)،انتقال دانش آبیاری نوین، کشاورزی هیدروپونیک و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و توربین بادی) نیز تاکید کرد.

وی گفت: اصفهان آمادگی تسهیل سفر اساتید آموزشی و تبادل دانشجو (بورس تحصیلی) را در بخش آموزشی و علمی با ارمنستان دارد.