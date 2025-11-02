پخش زنده
رئیس جمهور از نمایشگاه آخرین دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزههای علمی، فناورانه و فرهنگی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان پس از حضور در نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآورانه دانشمندان صنعت هستهای به نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی رفت و از آخرین دستاوردها و توانمندیهای این مجموعه در حوزههای علمی، فناورانه و فرهنگی بازدید کرد. رئیس جمهور با حضور در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی از غرفههای مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک تازهترین فعالیتها و محصولات فناورانه و پژوهشی این نهاد را مشاهده کرد.
رئیسجمهور همچنین با نگارش یادداشتی در دفتر یادبود این نمایشگاه، ضمن قدردانی از تلاشها و توانمندیهای متخصصان این نهاد، بر هماهنگی با سازمانها و وزارتخانهها برای پشتیبانی از دستاوردهای این نهاد تأکید کرد.