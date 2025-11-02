پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان از ورود ۱۹ فروند کشتی حامل نهادههای دامی به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بدوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹ فروند کشتی حامل بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا توسط شرکت پشتیبانی امور دام از مبدا بندر امام خمینی (ره) وارد کشور شده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، بیش از یک میلیون و ۴۶ هزار تن از این نهادهها از بندر امام خمینی به مقاصد مختلف استانهای کشور بارگیری و حمل شده است.
مدیر کل پشتیبانی امور دام خوزستان ادامه داد: هماکنون نیز ۸ فروند کشتی دیگر با مجموع وزن حدود ۵۳۹ هزار تن نهاده دامی در مسیر ورود به کشور قرار دارند که پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص، در شبکه تأمین نهادههای دامی کشور توزیع خواهند شد.
بدوی همچنین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۴ هزار تن نهاده دامی بین واحدهای تولیدی دام و طیور در سطح استان خوزستان توزیع شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین مستمر نهادههای دامی مورد نیاز تولیدکنندگان، از اولویتهای اصلی شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان است و این روند با هدف پایداری تولید و حمایت از فعالان بخش دام و طیور ادامه خواهد داشت.