به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه صدو نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: براساس لایحه دو فوریتی امروز شورا همزمان با سیزدهم آبان مصادف با روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار استفاده مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر شهروندانی که قصد شرکت در این مراسم را دارند، رایگان شد.

علی صالحی با بیان اینکه این طرح از ساعت ۸ تا ۱۳ سه شنبه ۱۳ آبان اجرا می‌شود.

افزود: دو فوریت و اصل این لایحه در جلسه امروز به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی، جزئیات آن به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به دلیل سه اتفاق در ذهن دانش آموزان و عموم مردم ماندگار شده است.

عده‌ای از دانش‌آموزان مبارز و بیدار در آبان ۱۳۵۷ علیه رژیم پهلوی برخاستند و جان خود را در راه کشور تقدیم کردند، هرچند که تلخی واقعه کشتار جمعی دانش‌آموزان پس از سال‌ها هنوز هم حس می‌شود، اما نقش تاثیرگذار و مقاومت آنان در پیروزی انقلاب اسلامی گرامی و مبارک است.

۱۳ آبان همچنین سالروز تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ و تسخیر سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) در سال ۱۳۵۸ است.