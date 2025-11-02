پخش زنده
۴۷ متخصص جدید برای طبابت، عازم مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جلسه تعیین محل خدمت متخصصان مشمول تعهدات قانونی سال ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در سالن آیتالله حسنزاده آملی این دانشگاه با اعلام اینکه ۴۷ پزشک متخصص برای انجام تعهدات قانونی خود به مراکز درمانی تابعه دانشگاه در سراسر استان مازندران معرفی و اعزام شدند گفت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران با دارا بودن شبکه گستردهای از مراکز درمانی، نیازمند حضور فعال و متعهد پزشکان در رشتههای مختلف است.
دکتر آزاده ناظری با بیان اینکه از این تعداد متخصصان، ۱۴ نفر مرد و ۳۳ نفر زن هستند افزود: انتظار میرود این عزیزان ضمن رعایت کامل ضوابط حرفهای و اخلاقی، تعامل سازندهای با همکاران بعد از استقرار در محل خدمت برقرار کنند و روحیه کار تیمی را سرلوحه عملکرد خویش قرار دهند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: پوشش مناسب آنکالیها، حضور منظم در درمانگاهها و ارائه مشاورههای تخصصی از وظایف اصلی پزشکان متخصص است و آشنایی دقیق با امکانات و ظرفیتهای فنی هر مرکز درمانی، گام نخست در ارائه خدمت مؤثر محسوب میشود.