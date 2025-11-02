به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب شیعه‌زاده با بیان اینکه هر چهار مسجد در مناطق حاشیه‌ای شهر اهواز بوده که به فرش‌های سجاده‌ای مزین شدند، اظهار داشت: این اقدام با هدف بهبود فضای معنوی مساجد و تقویت حضور مردم در فعالیت‌های دینی و اجتماعی انجام گرفته است.

وی بیان کرد: بنیاد علوی همواره در کنار مردم مناطق کم‌برخوردار بوده و تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های فرهنگی، آموزشی و عمرانی، زمینه رشد، امید و نشاط اجتماعی را در این مناطق فراهم کند.

شیعه زاده ادامه داد: طرح نور نیز از جمله اقدامات موثر برای امیدآفرینی، در خوزستان با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

وی با قدردانی از همراهی ائمه جماعات و اهالی محلات در اجرای این طرح اظهار کرد: همکاری و همدلی مردم، عامل اصلی موفقیت چنین برنامه‌هایی است.

مسئول طرح‌های عمرانی بنیاد علوی در استان خوزستان ابراز امیدواری کرد: با تداوم طرح نور، شاهد گسترش فرهنگ ایمان، همدلی و خدمت در سراسر استان باشیم.

بر اساس این گزارش طرح ملی «نور» از برنامه‌های شاخص بنیاد علوی در حوزه فرهنگی و اجتماعی است که با هدف تعمیر، بازسازی و تجهیز مساجد در مناطق کم‌برخوردار کشور اجرا می‌شود.