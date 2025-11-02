امروز: -
بازدید رئیس جمهور از سازمان انرژی اتمی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱- ۱۵:۰۵
بی‌ثباتی قیمت برنج
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
قطع آب ادارات پر مصرف؛ قانون برای همه یکسان است
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
عهد شکن از روز اول، روایتی از یک تجربه
۱۴۰۴-۰۸-۰۸
سودجویی برخی از رستوران‌ها به بهانه عرضه غذای ارزان
۱۴۰۴-۰۸-۰۸
دیدار پزشکیان با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای

پزشکیان: اراده ایران بر گسترش صنعت هسته‌ای است

برچسب ها: سازمان انرژی اتمی ، رئیس جمهور ، پزشکیان
