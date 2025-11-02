پخش زنده
در طرح تمرکز بر ظرفیتهای شهرستانی و اجرای ۱۲۰ برنامه تا پایان سال جاری، همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری در خمین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری در خمین با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و سرمایه گذاران در سالن همایشهای بیت تاریخی امام راحل برگزار شد.
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در این همایش گفت: برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری ۱۲۰ همایش تا پایان سال جاری با هدف تمرکز بر ظرفیتهای شهرستانی در سرمایهگذاری با نگاه دانش بنیان و توسعه محور است.
رضا شریعت با اشاره به ظرفیتهای معدنی شهرستان خمین، گفت: این منطقه از نظر معادن فلزی مانند مس، روی و طلا بسیار غنی است، اما بهرهبرداری سنتی از این منابع، آسیبهای زیستمحیطی بههمراه دارد.
شریعت با انتقاد از بیتوجهی به زنجیره ارزش در صنعت و معدن، افزود: استخراج صرف کافی نیست؛ باید مواد معدنی به محصولات پاییندستی تبدیل شوند تا سود واقعی نصیب کشور شود.
او گفت: نگاه فناورانه و علمی باید در همه مراحل توسعه صنعتی جاری باشد چرا که روشهای سنتی نمیتوانند سود چندانی به همراه داشته باشند.
شریعت با اشاره به تجربههای گردشگری در برخی شهرستانها، افزود: سرمایهگذاری در گردشگری باید با احترام به ارزشهای اجتماعی و فرهنگی مردم همراه باشد تا با استقبال عمومی مواجه شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تسهیل فضای کسبوکار و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی با حذف بروکراسی، زمینه را برای نقشآفرینی قهرمانان اقتصادی فراهم کنند.
محمد بیات افزود: آسیبشناسی و رفع ناترازیها در حوزههای مختلف اقتصادی ضروری است.
او ابراز داشت: فعالان اقتصادی نباید قربانی قطعیهای مکرر برق، آب و گاز شوند چراکه اگر سرمایهگذار بهجای تولید، وارد حوزه دلالی شود، سود بیشتری خواهد برد و باید برای سرمایهگذار تولیدی مدال افتخار در نظر گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به پروژههای زیرساختی شهرستان خمین افزود: عملیات انتقال آب صنعتی به طول ۲۸ کیلومتر، برقرسانی ۴۰۰ کیلوولت به شهرک گل و گیاه، و خط انتقال گاز ۲۴ اینچ از دلیجان به خمین آغاز شده است.
بیات گفت: این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال در حال اجرا هستند و با پیگیریهای مستمر، مجوزهای لازم اخذ شده است.