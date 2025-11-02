پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی استاندار همدان از تسریع روند احداث گلخانهها در شهرستانهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید مجتبی حسینی با اشاره به پیگیری مستمر اجرای طرح ۵۰۶ هکتاری گلخانهای در شهرستان رزن افزود: ابعاد مختلف این طرح بررسی و مقرر شد دستگاههای متولی منطقهای و کشاورزی با همکاری نزدیک، روند اجرایی طرح را تسریع کنند.
او تصریح کرد: در شهرستانهای نهاوند و ملایر هم ساخت شهرکهای گلخانهای با کندی مواجه بودند که با تدبیر دستگاههای مسئول، مقرر شد در بازه زمانی مشخص مشکلات موجود رفع و طرحها به نتیجه برسند.
معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به وضعیت فعلی گلخانهها در این استان گفت: هم اکنون ۲۸ شهرک گلخانهای در استان فعال هستند.
سید مجتبی حسینی افزود: با جایگزینی کشتهای سنتی با گلخانهای، میتوان تا ۵۰ درصد در مصرف آب و خاک صرفهجویی کرد و در برخی محصولات تا ۱۰ برابر افزایش تولید داشت.