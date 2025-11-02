به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز افزود: ملت بزرگ ایران با استکبار ستیزی و مقابله با ظلم و جنایت مستکبرین به پیروزی رسید و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی استکبار ستیزی بوده است.

او افزود: سیزدهم آبان امسال در روز مبارزه با استکبار جهانی انشاالله همه مردم بزرگ ایران از اقشار مختلف، احزاب و جناح‌ها، زنان و مردان، بزرگ و کوچک، شیعه و اهل سنت، اقوام مختلف ایران اسلامی با شکوه در راهپیمایی حاضر خواهند شد.

امام جمعه کیش، گفت: عزت، کرامت، پیروزی و موفقیت ما در گرو مقاومت در مقابل ظلم ظالمین و مستکبرین است.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز گفت: راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان امسال در کیش با حضور همه اقشار مردم به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، نوجوانان و جوانان برگزار خواهد شد.