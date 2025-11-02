





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، فرماندار جغتای در نشست با فرماندار جاجرم گفت: بر اساس بررسی‌ ها، در صورت تعریض و آسفالت مسیر ۱۱ کیلومتری ایستگاه راه‌ آهن جاجرم، دسترسی به محور سراسری تهران–مشهد در مسیر جغتای تا محور اصلی، ۱۵۰ کیلومتر، مسیر جوین ۱۰۰ کیلومتر و مسیر جاجرم، ۷۰ کیلومتر نزدیک‌ تر خواهد شد، این مسیر شامل ۷ کیلومتر در حوزه جاجرم (خراسان شمالی) و ۴ کیلومتر در محدوده روستای چاه فرش از استان سمنان است.

حسن ابارشی افزود: روستای رحمت‌ آباد در مرز سیاسی خراسان شمالی قرار دارد اما بخش‌ هایی از منابع آب و برق آن از شهرستان جغتای در خراسان رضوی تأمین می‌ شود که هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ های دو استان برای مدیریت این منابع مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

ابارشی گفت: از دیگر موضوعات مطرح شده، آسیب گونه های جانوری مانند: گراز و آهو به محصولات کشاورزی بود که این موضوع ناشی از خشکسالی‌ های اخیر و مهاجرت حیوانات از منطقه حفاظت‌ شده میاندشت است و مقرر شد کارگروه مشترکی از محیط زیست دو استان برای بررسی و ارائه راهکار‌های پایدار تشکیل شود.

محمد ایزدی فرماندار جاجرم نیز در این نشست بر ادامه ارتباط و همکاری بین دو شهرستان‌ تأکید کرد و گفت: برای برگزاری نشست مشترک فرمانداران شهرستان‌ های جغتای، جوین، جاجرم و میامی در آینده نزدیک برنامه‌ ریزی خواهیم کرد.

در حاشیه این نشست، فرمانداران و مسئولان از محور‌های جغتای به شاهرود در مرز سه استان بازدید کردند. حجت‌ الاسلام هوشمندنژاد امام جمعه جاجرم و جمعی از مدیران راهداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، برق و آب منطقه‌ ای در این بازدید حضور داشتند.