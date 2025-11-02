پخش زنده
اهمیت بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و نقش مردم در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی در نشستی در چهاربرج بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه یومالله سیزده آبان، جلسهای با هدف هماهنگی و برنامهریزی راهپیمایی این روز تاریخی، در دفتر امام جمعه برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف برگزاری مراسم راهپیمایی، بر اهمیت بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و نقش مردم در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید شد. همچنین مسئولیتهای اجرایی هر نهاد مشخص گردید تا مراسم با شکوه و نظم برگزار شود.
حجتالاسلام جلالی امام جمعه شهرستان چهاربرج در این جلسه با اشاره به جایگاه ویژه سیزده آبان در تاریخ انقلاب اسلامی، خواستار حضور گسترده مردم در راهپیمایی و انتقال پیام استکبارستیزی به نسل جوان شد.
دکتر صمدی فرماندار شهرستان چهاربرج هم در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدا بویژه شهیدان دانش آموزی گفت: ۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی است.
وی درادامه افزود: شیطان بزرگ آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی درلانه جاسوسی برای شکست دادن انقلاب اسلامی نوپا دست به هر کاری میکرد که دانشجویان خط رهبری با تسخیر این لانه جاسوسی پرونده آن را بستند.
تأکید بر هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی، از دیگر مباحث این جلسه بود.
در پایان مقرر شد اطلاعرسانی عمومی از طریق رسانهها، فضای مجازی و مدارس انجام گیرد.