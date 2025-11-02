سیزده آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در محوطه دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ سه واقعه مهمی هستند که در این روز اتفاق افتاده است.

با تسخیر لانه جاسوسی حضرت امام خمینی (ره) در پیامی تسخیر سفارت آمریکا را انقلاب دوم و بزرگ‌تر از انقلاب اول نامیدند.

با تسخیر سفارت آمریکا در ایران (یا همان لانه جاسوسی) به دست دانشجویان انقلابی، مبارزه ضد آمریکایی و نفرت مردم ایران، از سیاست‌های سلطه طلبانه آمریکا ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

از ۱۳ آبان ۵۸ تا ۱۳ آبان سال‌های بعد صدای استکبار ستیزی و فریاد مرگ بر آمریکای ایرانیان هر ساله در خیابان‌های کشور طنین انداز می‌شود.

اکنون در آستانه ۴۷ امین سالگرد روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شعار مرگ بر آمریکای مردم ایران نه تنها خاموش نشده بلکه در رگ و ریشه و زبان دانش آموزان و دانشجویان نسل امروز هم ماندگارتر و رساتر از گذشته شده است.