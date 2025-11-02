به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در این سازمان ۱۳ طرح جدید عمرانی به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع درآمدی سازمان منطقه آزاد انزلی در حال اجراست.

وی اجرای عملیات ترمیم موج شکن غربی مجتمع بندری کاسپین را یکی از این طرح‌ها اعلام کرد و افزود: این طرح به دلیل تخریب و آسیب‌های ناشی از طوفان در سال‌های گذشته و با هدف حفظ پایداری سازه و ارتقای ایمنی حوضچه بندر برای فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی منطقه آزاد انزلی، درحال اجراست.

مصطفی طاعتی مقدم، ایجاد زیرساخت‌های اولیه شهرک صنعتی شماره ۳ منطقه آزاد انزلی را مهم‌ترین طرح زیرساختی در حوزه صنعتی برشمرد و گفت: این پهنه صنعتی با وسعت ۵۰ هکتار در پس کرانه مجتمع بندری کاسپین در حال ساخت است و به دلیل همجواری با خطوط ریلی و واقع شدن در محدوده بندری، زمینه کاهش هزینه‌های حمل ونقلی و تسریع در فرآیند‌های تأمین مواد اولیه و صدور محصول نهایی را فراهم می‌کند.

وی همچنین افزود: طرح پردیس صنایع دستی هم با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در حوزه صنایع‌دستی وحمایت از هنرمندان وهنرورزان در این منطقه درحال اجراست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، به اجرای طرح‌های راه این منطقه هم اشاره کرد و گفت: طرح مطالعاتی بهسازی راه دسترسی روستای گلشن به روستای جفرود به عنوان مسیر فرعی بلوار فاتحی، با هدف بهبود ارتباط حمل ونقل و کاهش بار ترافیکی درحال اجرا است.

مصطفی طاعتی مقدم، افزود: طرح مطالعاتی ساخت ادامه مسیر بلوار فاتحی تا روستای زیباکنارهم به طول ۱۴ کیلومتر انجام شده، تا زمینه تسهیل تردد و افزایش ایمنی و کاهش ترافیک در اصلی‌ترین شریان ارتباطی منطقه در استان فراهم شود.

وی با اشاره به لایروبی حوضچه آرامشِ مجتمع بندری کاسپین و اسکله مارینا، با هدف تسهیل در جریان تردد و پهلوگیری کشتی‌های ورودی و رونق گردشگری دریایی، گفت: برای دسترسی سریع و ایمن حمل و نقل جاده‌ای بندری و اتصال مجتمع بندری کاسپین به بلوار شهید فاتحی، جاده دسترسی به اسکله‌ها طراحی و اجرا شده و محوطه سازی انبار‌های محدوده بندری هم برای افزایش ظرفیت انبارداری و تسهیل عملیات تخلیه و بارگیری کالا، انجام شده است.

مصطفی طاعتی مقدم ساخت ایستگاه تبادلی راه‌آهن را تکمیل کننده طرح ملی اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین اعلام کرد و افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته با شرکت ملی راه آهن، عملیات ساخت این ایستگاه که در پس‌کرانه مجتمع بندری کاسپین، ساخته خواهد شد، آغاز شده است.