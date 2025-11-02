به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: هم اکنون ۴۰ هزار متر مربع طرح عمرانی و توسعه‌ ای در اماکن متبرکه رضوی در حال اجرا است که با بهره‌ برداری از آن‌ ها، ظرفیت مسقف مجموعه حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

مصطفی فیضی امروز در جمع مدیران آستان قدس رضوی افزود: این آستان توانسته است ۸۵ درصد از منابع طرح‌ های عمرانی و خدماتی خود را بدون اتکا به بودجه‌ های دولتی و مبتنی بر ظرفیت‌ های داخلی خود تامین کند، که این افتخار حاصل مدیریت جهادی و انضباط ساختاری است.

وی با بیان اینکه سالانه ۲۵۰ میلیون تشرف به حرم مطهر رضوی انجام می‌ شود و نیاز به فضای مسقف بیشتری داریم، اضافه کرد: بازسازی فضاهای پیشین، نوسازی تاسیسات و انضباط‌ بخشی بصری در حرم مطهر از جمله اقدامات مهمی بود که با تعهد و تخصص نیروهای ایرانی و همت مهندسان داخلی اجرا شده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: خدمات و فعالیت‌ های آستان قدس رضوی در سرتاسر کشور گسترده است، همچنین بخشی از ماموریت‌ های مهم آستان در بخش‌ های فرهنگی، کتابخانه مرکزی و موزه، نذورات و غیره نیز با رویکرد نظم و شفافیت دنبال می‌ شود و اقدامات مدیریتی جدید در حوزه نظم و بهره‌ وری تا امروز در تاریخ آستان قدس رضوی بی‌ سابقه بوده است.