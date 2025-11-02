پخش زنده
عضو ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: دستورالعمل اجرایی وزارت راه و شهرسازی در رابطه با استفاده یکباره خانوادههای پرفرزند از تسهیلات ملی مسکن با قانون مصوب مجلس مغایرت دارد و باید فوری اصلاح شود.
فاطمه محمدبیگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قانونگذار به صراحت بندهای قانونی را برای حمایت از خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر تدوین کرده است و بر اساس قانون، خانوادههایی که فرم درخواست مسکن آنها به دلیل یکبار استفاده از تسهیلات ملی مسکن، به رنگ قرمز درآمده است، با تولد فرزند جدید، مجدداً فرمشان سبز شده و قابلیت استفاده از زمین و مسکن دولتی را پیدا میکنند.
وی افزود: دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی این بند قانونی را نادیده گرفته و مانع از آن میشود که خانوادههایی که پیشتر از این تسهیلات استفاده کردهاند، مجددا برای دریافت آن درخواست دهند.
عضو ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: علیرغم پیگیریهای متعدد، این بند مغایر در دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی اصلاح نشده است. مجلس قطعاً پیگیر این موضوع خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی موظف است این بند را اصلاح کرده و گزارش اصلاحات را به مجلس ارائه دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف از این قوانین، تشویق و رفع موانع برای افزایش جمعیت است، افزود: اگر خانوادهها به ازای تولد فرزند سوم و بیشتر، نتوانند از مزایای دریافت زمین و مسکن استفاده کنند، این سیاستگذاریها کارایی لازم را نخواهند داشت.