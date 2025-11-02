به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب تجربه‌نگاری در مهارت‌افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای در سطوح آموزش عالی در سال ۱۴۰۴ توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و منتشر شد.

تجربه‌نگاری در مهارت‌افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای در سطوح آموزش عالی»، با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان و افزایش قابلیت اشتغال آنان تدوین شده است.

این اثر، مجموعه‌ای از الگو‌های بومی و قابل تعمیم را پیشروی سیاستگذاران، مدیران و استادان قرار می‌دهد که بر محور‌های کلیدی همچون طراحی و اجرای دوره‌های مهارت‌افزایی مبتنی بر نیاز‌های واقعی بازار کار، ساماندهی و ارتقای دوره‌های کارورزی و توسعه مراکز هدایت شغلی استوارند.