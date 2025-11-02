﻿متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اهمیت شناسایی و پیشگیری از بیماری‌های کبدی گفت: در ایران، هپاتیت نوع B شایع‌تر از هپاتیت C است و هر دو در صورت درمان نشدن می‌توانند به بیماری‌های مزمن و خطرناک کبدی مانند سیروز و سرطان منجر شوند.

پیشگیری و غربالگری هپاتیت‌ها، کلید حفظ سلامت کبد و خانواده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر علیرضا سلیمانی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: با اجرای واکسیناسیون هپاتیت B در نوزادان، آمار ابتلا در کشور کاهش یافته است، اما همچنان ضروری است افراد پرخطر مانند بیماران دیالیزی، مبتلایان به تالاسمی و کسانی که سابقه تزریق غیرایمن دارند، به‌طور منظم آزمایش دهند.

دکتر سلیمانی با تأکید بر اینکه بسیاری از مبتلایان در مراحل اولیه هیچ علامتی ندارند، گفت: تشخیص زودهنگام از طریق یک آزمایش ساده خون می‌تواند از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده و جان فرد را نجات دهد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های درمانی اظهار کرد: خوشبختانه درمان هپاتیت C در حال حاضر بسیار مؤثر است. همچنین در نوع مزمن هپاتیت، به‌ویژه انواع B و C، ممکن است بیمار سال‌ها بدون آگاهی از بیماری خود، ناقل باشد.

وی افزود: با گذشت زمان ممکن است علائمی مانند خستگی مزمن، کاهش وزن، درد مبهم در شکم، تورم شکم یا پاها، کبود شدن سریع یا خون‌ریزی آسان، تیره شدن پوست و یا خارش مداوم بروز کند.

این متخصص با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی مانند استفاده از وسایل شخصی، تزریق ایمن، انجام واکسیناسیون و آزمایش‌های دوره‌ای خاطرنشان کرد: افراد در صورت داشتن شک یا سابقه رفتارهای پرخطر، حتماً برای حفظ سلامت خود و خانواده‌شان نسبت به انجام آزمایش و غربالگری‌های لازم اقدام کنند.