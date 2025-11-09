به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمدی، با اعلام خبر تأمین اعتبار برای احداث ساختمان آموزش پسران زنجان گفت: با مشارکت مؤدیان مالیاتی و از محل مالیات‌های نشان‌دار، مبلغ ۷۳ میلیارد ریال برای اجرای این طرح آموزشی اختصاص یافته است.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی در استان زنجان اجرایی می‌شود و نشان‌دهنده نقش مؤثر مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

محمدی در ادامه تأکید کرد: مالیات‌های نشان‌دار ابزاری مهم برای هدایت منابع مالی به سمت طرح های اولویت‌دار استان هستند و احداث این ساختمان آموزشی نمونه‌ای موفق از این سیاست است.