مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از تأمین اعتبار طرح احداث ساختمان آموزش پسران زنجان از محل مالیاتهای نشاندار خبر داد و هدف این طرح را ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی در استان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمدی، با اعلام خبر تأمین اعتبار برای احداث ساختمان آموزش پسران زنجان گفت: با مشارکت مؤدیان مالیاتی و از محل مالیاتهای نشاندار، مبلغ ۷۳ میلیارد ریال برای اجرای این طرح آموزشی اختصاص یافته است.
وی افزود: این طرح با هدف ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی در استان زنجان اجرایی میشود و نشاندهنده نقش مؤثر مشارکت مردمی در توسعه زیرساختهای آموزشی است.
محمدی در ادامه تأکید کرد: مالیاتهای نشاندار ابزاری مهم برای هدایت منابع مالی به سمت طرح های اولویتدار استان هستند و احداث این ساختمان آموزشی نمونهای موفق از این سیاست است.