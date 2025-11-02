به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی اورژانس استان اعلام کرد که ساعت ۹:۳۰ امروز، بالگرد اورژانس هوایی استان به منظور تسریع در روند انتقال بیمار به مرکز درمانی، به سمت بیمارستان ابرکوه به پرواز درآمد.

عوامل اورژانس پس از تحویل خانم جوان تصادفی که عابرپیاده بوده و در اثر برخورد خودرو دچار تروما شده، با انجام اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، وی را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل کردند.