رئیس سازمان انرژی اتمی‌گفت: طرح آب شیرین‌کن بوشهر را با قدرت دنبال می‌کنیم و سال آینده از مرحله نخست این طرح به ظرفیت ۷۰هزار متر مکعب بهره‌برداری خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان دیدار رئیس‌جمهور با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای گفت: خداوند متعال را شاکریم که امروز توفیق داریم برای دومین بار میزبان آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان و هیئت همراه در سازمان انرژی اتمی ایران هستیم.

وی تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی ایران به دلیل ماهیت و نیز به سبب فشار حداکثری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نهادینه شدن ضرورت وجود این صنعت در کشور، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است.

اسلامی افزود: ساختاری که در سازمان انرژی اتمی ایران با تدابیر خاص و ژرف‌نگری مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) شکل گرفته، موجب شده تا به عنوان سازمانی پیشتاز و پیش‌رو به معنای واقعی کلمه با ماهیت دانش بنیانی حرکت در مرز دانش را سرلوحه امور خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که اکنون فرایند‌هایی شکل گرفته است که چرخه نوآوری و تبدیل ایده به محصول را محقق سازد؛ یعنی این جریان می‌تواند با تحقیقات نتیجه‌گرا برای مسائل، به‌گونه‌ای راه حل را ارائه دهد که ایده‌ها به محصولاتی تبدیل شوند و در جامعه و زندگی مردم مؤثر باشند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: تا سال ۱۴۰۰ و بر اساس این فرایند؛ مرحله تحقیقاتی به شکل خوبی پیش رفت و پس از آن به مرحله صنعتی شدن و به معنای واقعی کلمه به تجاری‌سازی طرح های فناورانه شتاب بخشیدیم تا بتوانیم ساز و کاری فراهم کنیم تا مردم حس نزدیک‌تری به انرژی و فناوری هسته‌ای پیدا کنند. بر همین مبنا و با حضور همه نخبگان، ذی‌ربطان و ذی نفعانی که برای کشور دغدغه داشته و برای صنعت هسته‌ای حرفی برای گفتن داشتند؛ به تهیه نقشه راه بلند مدت تحت عنوان سند راهبردی صنعت هسته‌ای در افق ۱۴۲۰ اقدام کردیم.

توجه جدی سازمان انرژی اتمی به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: اکنون سال سوم اجرای این سند در حال طی شدن است و در این مسیر باید به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای دست یابیم؛ برای تولید این میزان برق هسته‌ای چندین طرح مطالعاتی انجام شده و مقام معظم رهبری از ۱۳ دی ۱۳۸۶ به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای تاکید کردند و در این سال‌ها همواره موضوع تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را پیگیری کردند.

وی افزود: در این دوره از مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران سعی کردیم به این مسئله مهم جامه عمل بپوشانیم و با ایجاد سازوکاری مناسب بتوانیم بسته مالی برای آن تهیه کنیم. این طرح اقتصادی است، بازگشت هزینه‌ها در درون این طرح است و اگر این طرح به خوبی مدیریت شود به حتم سرمایه‌گذاران از آن استقبال می‌کنند بنابراین به شکلی درست می‌توان این طرح را به جریان انداخت.

احداث ۸ نیروگاه اتمی در سواحل جنوبی و شمالی

اسلامی با اشاره به امضای قرارداد احداث هشت نیروگاه اتمی با همکاری روسیه، توضیح داد: در سال ۱۳۹۲ واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر پس از فراز و نشیب‌هایی که طی کرد، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین قرارداد جدیدی بین دولت‌های ایران و روسیه را دنبال کردیم که بر اساس آن احداث چهار نیروگاه در بوشهر و چهار نیروگاه در سایر نقاط کشور که دولت ایران متعاقباً مکان‌های آنها را اعلام می‌کند با همکاری دولت روسیه در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نقاط مختلف کشور نیروگاه‌های برق اتمی احداث خواهند شد تا انرژی پایدار و پاک هسته‌ای، بتواند برق مورد نیاز را تأمین کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: ساخت نیروگاه اتمی در دارخوین (استان خوزستان) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده بود و در سال‌های اخیر احداث این طرح به شکل کاملاً بومی مجدد در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به نیاز احداث نیروگاه اتمی در سواحل شمالی کشور، بیان کرد: با تلاش فراوان توانستیم طرح احداث نیروگاه برق اتمی در سواحل استان گلستان را با تعیین زمین مناسب آغاز کنیم.

اسلامی گفت: با احداث نیروگاه‌ها در نقاط مختلف کشور می‌توانیم به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای دست یابیم.

وی تاکید کرد: پیوستگی و استمرار احداث واحد‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر حتی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه داشت و اکنون روند احداث این طرح ادامه دارد.

خدمات‌رسانی آب‌شیرین‌کن‌های تأسیسات اتمی به ساکنان منطقه

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خطاب به رئیس دولت چهاردهم گفت: با توجه به تأکیدات حضرتعالی درباره لزوم تأمین آب شرب مورد نیاز مردم کشور؛ در طرح‌های احداث نیروگاه‌های اتمی، طرح ساخت آب شیرین‌کن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهیم تا بتوانیم به مردم آن منطقه خدمات‌رسانی مطلوبی داشته باشیم. اکنون طرح آب شیرین‌کن بوشهر را با قدرت دنبال می‌کنیم و سال آینده از مرحله نخست این طرح به ظرفیت ۷۰ هزار متر مکعب بهره‌برداری خواهیم کرد.

ضرورت توجه دولت به بخش‌های کوانتوم و گداخت در مراکز علمی و آموزشی

وی با اشاره به طرح‌های فناوری هسته‌ای در بخش‌های سلامت، امنیت غذایی، صنعت و محیط زیست عنوان کرد: سرفصل‌های متعددی برای این بخش‌ها تهیه شده که در سازمان انرژی اتمی ایران دنبال می‌شود؛ همچنین در بخش‌های کوانتوم، لیزر و گداخت اقدامات فراوانی می‌توان انجام داد، زیرا دریایی از فرصت‌های بیکران در این بخش‌ها نهفته است و پیشتازی کشور در این عرصه‌ها را حفظ خواهد کرد. باید توجه داشت این گونه فناوری‌ها در اصل فناوری‌های برتری‌ساز هستند و اگر در این حوزه سستی و کاهلی کنیم، در آینده با بهانه‌ها و مشکلاتی از سوی غربی‌ها مواجه خواهیم شد و شاهد ایجاد مزاحمت‌هایی مانند فناوری هسته‌ای خواهیم بود.

اسلامی گفت: ما اراده کرده‌ایم تا با توکل به خداوند متعال و نیز حمایت‌های جنابعالی و دولت محترم بتوانیم سرفصل‌هایی را که اشاره شد به شکل جدی‌تر و با سرعت بیشتری استمرار بخشیم. همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بتوانیم در دانشگاه‌ها نسبت به آموزش استادان و جذب دانشجویان در رشته‌های کوانتوم و گداخت اقدام کنیم تا این دو رشته آینده‌ساز در دانشگاه‌ها رشدی متناسب با نیاز‌های فعلی و آتی کشور داشته باشند.

برخورداری بخش‌های مختلف کشور از فناوری هسته‌ای

اسلامی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست امروز از فرمایش های رئیس‌جمهور محترم در جمع مدیران ارشد صنعت هسته‌ای استفاده کردیم. سخنان دکتر پزشکیان برای ما به عنوان مدیران ارشد صنعت هسته‌ای، تعیین‌کننده و راهگشاست.

اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد صنعت هسته‌ای، تصریح کرد: رئیس‌جمهور پزشکیان در این جلسه بر مسئله هم‌افزایی و استفاده از همه فرصت‌ها تاکید داشت و ما نیز در نظر داریم تا همه بخش‌ها را تحت پوشش برخورداری از فناوری هسته‌ای قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مسئله مهم هم‌افزایی و استفاده از همه فرصت‌ها را در صنعت هسته‌ای تشدید می‌کنیم و همچنین بر لزوم برخورداری بخش‌های مختلف کشور از این فناوری تاکید خواهیم کرد.

اسلامی عنوان کرد: در حوزه سلامت و امنیت غذایی که به‌طور مستقیم در زندگی مردم عزیز کشورمان مؤثر است، توسعه فناوری هسته‌ای را مورد توجه قرار می‌دهیم..

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: انرژی هسته‌ای در اصل انرژی زندگی‌بخش است و همچنین این فناوری پیشران بوده و با حرکت در مرز دانش، ترازی را برای کشور ایجاد می‌کند.

وی در پایان بیان کرد: افتخار می‌کنیم که به عنوان خدمتگزاران در این سنگر حضور داریم و این افتخارآفرینی را به طور روز افزون تسری خواهیم داد.

گفتنی است رئیس‌جمهور پزشکیان عصر دهم آبان‌ماه با حضور در سازمان انرژی اتمی با مدیران ارشد این صنعت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمدرضا کاردان، رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، گزارشی از آخرین وضع صنعت هسته‌ای کشور ارائه کردند.

همچنین در این جلسه گزارشی از میزان تولید برق هسته‌ای در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر و روند احداث واحد‌های دوم و سوم این نیروگاه به رئیس‌جمهور ارائه شد.