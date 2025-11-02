رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ایلام گفت: طرح ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در ایلام از ابتدای مهرماه آغاز شده و تا دی‌ماه ادامه دارد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ایوب همتی» رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ایلام با اشاره به اینکه هشت هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز استان در طرح ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان پایش می شوند اظهار داشت: طرح سنجش در استان از یکم مهر آغاز شده و طبق بخشنامه ابلاغی، باید تا پایان دی‌ماه به‌طور کامل انجام و پرونده‌های مربوطه به صورت سامانه‌ای بسته شود.

وی افزود: این طرح با هدف ارزیابی وضعیت سلامت جسمی و آمادگی تحصیلی نوآموزان و در راستای پایش ملی سلامت جسمانی، ذهنی و یادگیری کودکان ۴ تا ۶ ساله اجرا می‌شود تا با شناسایی مشکلات احتمالی، زمینه بهبود کیفیت آموزش، یادگیری و برنامه‌ریزی آینده نظام تعلیم و تربیت کشور فراهم شود.

همتی عنوان کرد: شاخص‌های ارزیابی در این طرح شامل بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی، اختلالات رفتاری - هیجانی و اوتیسم است و تلاش می‌شود همه نوآموزان بدو ورود به پایه یکم دبستان، پیش از آغاز سال تحصیلی آینده مورد سنجش و بررسی قرار گیرند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان ایلام هدف نهایی طرح را دستیابی به تصویری دقیق از وضعیت سلامت عمومی و ذهنی نوآموزان و ایجاد بستر مناسب برای یادگیری تحصیلی آنان عنوان کرد و یادآور شد: برنامه سنجش، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای تحقق عدالت آموزشی و تضمین سلامت دانش‌آموزان آینده است.