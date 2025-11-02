به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، هادی اسماعیلی نماینده انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد؛ فیلم «شاه نقش» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی با پخش موسسه راه عرفان و همچنین فیلم «قرمز یواش» به سرگروهی پردیس سینمایی ملت با پخش آفتاب عالم تاب از چهارشنبه ۱۴ آبان روی پرده بروند.

«قرمز یواش» به کارگردانی علی جبارزاده و تهیه‌کنندگی علی عبدالعلی‌زاده ساخته شده است.

همچنین فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» ساخته اصغر نعیمی از ۲۰ آبان اکران می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «خروجی خاندان ما از ورودیش بیشتر شده، این یعنی بحران …»

در «دو روز دیرتر» بازیگرانی، چون سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیل‌خانی و علی مهربان ایفای نقش کرده‌اند.

سرگروهی این فیلم بر عهده پردیس سینمایی مگامال است و پخش آن را بهمن سبز بر عهده دارد.