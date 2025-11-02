پخش زنده
فرمانده انتظامی دلفان از دستگيری ۱۴ متهم تحت تعقيب قضایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ بهروز بازوند گفت::در اجرای طرح شناسايی متهمان تحت تعقيب قضابی دستگيری افراد قانون گريز در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان دلفان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی دلفان افزود:در این عملیات پليسی ۱۴ متهم تحت تعقيب قضایی و انتظامی شناسايی و دستگير شد.
سرهنگ بازوند گفت:برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنيت عمومی به صورت ويژه در دستور کار پليس اين شهرستان قرار دارد.