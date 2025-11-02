رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، از تخصیص اعتباری بالغ بر ۸۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: این تسهیلات با هدف احیای طرح‌های نیمه‌تمام، فعال‌سازی واحد‌های راکد، تکمیل ظرفیت واحد‌های موجود و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های فعال در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بازپرداخت تسهیلات سرمایه‌ای حداکثر ۵ سال (شامل یک سال تنفس و چهار سال بازپرداخت اقساط) و تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت حداکثر یک ساله خواهد بود.

کریمی گفت: متقاضیان بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی واقع در دهستان‌ها و تشکیل پرونده بر اساس چک‌لیست ابلاغی بانک‌ها، درخواست خود را ثبت کنند.