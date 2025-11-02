به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پژوهشگر و کتیبه شناس گفت: سنگ قبر هزار ساله که روی آن نام متوفی"الشهید مولانا الشیخ ویس ابن المرحوم پیرغیب کلواری" حک شده و در ۲ طرف آن اسامی دوازده امام (ع) آمده است در روستای شهرمیان اقلید کشف شد.

مجتبی دورودی افزود: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این اثر مربوط به سال ۴۰۹ هجری قمری و متعلق به دوره شرف‌الدوله دیلمی در حکومت دیلمیان است.

وی بیان کرد: بر روی سنگ عبارت "الامام الحسین شهید الدشت کربلا" نیز در میان نوشته‌ها دیده می‌شود.

پژوهشکر و کتیبه شناس گفت: این سنگ قبر از قدیمی‌ترین آثار ایران با ذکر کامل نام ائمه اطهار (ع) به شمار می‌رود که پس از تکمیل مطالعات، نتایج آن در مقاله‌ای علمی منتشر خواهد شد.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.