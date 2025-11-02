دومین جشنواره موسیقی کارآوای جنوب ایران ۱۵ تا ۱۷ آبان به میزبانی خانه بومیان و روستای باغوی کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رویداد موسیقایی با حضور گروه‌های موسیقی چیهال بند از استان سیستان و بلوچستان، گروه موسیقی دریادلان از استان بوشهر، گروه بادگیر از استان هرمزگان، گروه ساربند از استان خوزستان، گروه موسیقی هور از استان فارس و گروه بومیان از کیش برگزار می‌شود.

دومین جشنواره موسیقی کارآوای جنوب ایران، یامال گرامیداشت روز کیش برگزار می‌شود.

آیین قدردانی از خالو قنبر راستگو، موسیقی دان، خواننده و نوازنده شناخته شده ساز جفتی در ایران و جهان نیز در این جشنواره برگزار می‌شود.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد برنامه زمان بندی اجرای رویداد هنری یامال به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.