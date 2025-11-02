پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور از صدور بیش از دوهزار و پانصد پروانه برای داوران حرفهای در کشور خبر داد و گفت: این تعداد در آینده نزدیک به پنجهزار نفر خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هادی صادقی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف بخش نرم قوه قضاییه محسوب میشوند، گفت: مأموریت این شوراها ایجاد صلح و انسجام اجتماعی است و از مهمترین کارهای خداپسندانه در جامعه به شمار میرود.
وی گفت: داوران حرفهای باید علاوه بر دانش حقوقی، مهارت حل مسئله و صلاحیت اخلاقی داشته باشند تا بتوانند در مسیر عدالت و آشتی اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
صادقی با تأکید بر ضرورت راهاندازی شعب ویژه داوری و شوراهای حل اختلاف خانواده در سراسر کشور افزود: کاهش آمار طلاق نیازمند رویکرد فرهنگی و معنوی است و استان قم با وجود حوزه علمیه، روحانیت و حرم مطهر حضرت معصومه (س) میتواند در این زمینه پیشتاز باشد.