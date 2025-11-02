معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان: جاعل اسناد و مدارک با ۱۴۰ کارت شناسایی جعلی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مجید نعیم‌یاوری گفت: با رصد مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، مخفیگاه فردی که در خصوص جعل اسناد و مدارک هویتی در شهر یزد فعالیت می‌کرد، شناسایی شد.

وی ادامه داد: مأموران ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، متهم را دستگیر کرده و در بازرسی انجام‌شده، ۱۴۰ عدد کارت شناسایی جعلی با هویت‌های مختلف کشف شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان افزود: متهم پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قانونی قرار گرفت.