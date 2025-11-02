فرماندار کبودراهنگ گفت: سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول گلخانه‌ای در این شهرستان برداشت و به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید ایوب موسوی در ستاد توسعه گلخانه‌های این شهرستان، خواستار اعطای مجوز نسبت به حق آب برای تأمین آب گلخانه داران شد.

او از حفاری چاه‌های غیرمجاز در سطح شهرستان انتقاد کرد و خواستار برخورد قانونی و مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز و نصب کنتور چاه‌های مجوز دار شد.

موسوی تاکید کرد: باید ساخت گلخانه‌ها را ترویج دهیم زیرا که در تأمین امنیت غذایی و در مصرف آب صرفه جویی و اشتغالزایی و اقتصاد را در پی دارد.

فرماندار کبودراهنگ تصریح کرد: ۹۲ واحد گلخانه در سطح شهرستان نیازمند تسهیلات و اخذ مجوز برای ساخت است که باید دستگاه‌های اجرایی کمک کنند.

مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ هم گفت: در شهرستان کبودراهنگ ۸۲ واحد گلخانه در مساحت ۵۱ هکتار در حال بهره‌برداری و ۱۰ واحد گلخانه در حال ساخت است.

علی سرخوش افزود: این شهرستان برای ساخت گلخانه‌ها بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات نیازمند است.

او تأکید کرد: در این شهرستان دو شهرک گلخانه‌ای در حال فعالیت و یک شهرک گلخانه‌ای در حال ساخت است.

مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ در ادامه از مشکلات مهم گلخانه داران را کمبود تسهیلات و مجوز بهره برداری از آب چاه عنوان کرد.