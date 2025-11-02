پخش زنده
مرحله کشوری سیاُمین کنگره (مسابقه) قرآن کریم مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از فردا ۱۲ آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: مراحل مقدماتی این مسابقهها با حضور بیش از سه هزار دانشآموز دختر و پسر (دوره اول و دوم دبیرستان) از ۷۴۰ مرکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سراسر کشور برگزار شد.
خانم یاوری ادامه داد: مسابقههای قرآنی سمپاد از دهه ۶۰ هر ساله به جز مواردی که به دلایلی وقفه ایجاد شده است، برگزار شد. مراحل اولیه این رقابتها هر دوره از آبان آغاز شده و تا شهریور سال بعد ادامه یافته است، اما امسال به دلیل وقایع دفاع مقدس ۱۲ روزه، در روند این مسابقه ها، وقفههایی پیش آمد که برگزاری مرحله نهایی آن به آبان ماه موکول شد.
وی تصریح کرد: سیاُمین دوره مسابقههای قرآن کریم مدارس سمپاد همچون ادوار گذشته از مرحله آموزشگاهی آغاز و با طی کردن مراحل منطقهای، استانی و قطبی (متشکل از چند استان) به مرحله نهایی رسیده است و این مرحله نیز از ۹ آبان آغاز شده است و تا ۱۶ آبان با حضور ۳۵۰ دانشآموز منتخب پسر و ۳۵۰ دانشآموز منتخب دختر در اردوگاه فرهنگی، تربیتی امام خمینی (ره) در منطقه لواسان ادامه دارد.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: این مسابقهها چندان ماهیت رقابتی ندارد و بیشتر در قالب گروههای دانشآموزی به ارتقای معلومات قرآنی دانشآموزان به ویژه در حوزههای تدبر در قرآن پرداخته میشود.
خانم یاوری گفت: با این حال درصددیم تا با برگزاری مراسم اختتامیه در دو بخش مجزای پسران و دختران از نفرات و گروههای برگزیده هر رشته تجلیل کنیم.
وی افزود: مراسم اختتامیه این دوره از مسابقهها ویژه پسران صبح فردا دوشنبه ۱۲ آبان و مراسم اختتامیه ویژه دختران، جمعه ۱۶ آبان از ساعت ۹ تا ۱۲ در همین اردوگاه برگزار خواهد شد.