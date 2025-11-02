پخش زنده
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: اگر دشمنان بار دیگر اشتباه راهبردی خود در قبال ملت بزرگ ایران را تکرار کنند، با پاسخی قاطعتر مواجه خواهند شد و تاوان سنگینتری خواهند پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ نعمتی در دیدار با جمعی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح که در ستاد فرماندهی نزاجا انجام شد، با اشاره به هماهنگی و همدلی ارتش و سپاه پاسداران در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه در دفاع از ایران اسلامی اظهار داشت: با درایت، بصیرت، هوشیاری و تدابیر داهیانه فرمانده کل قوا، هماهنگترین و منسجمترین عملیاتها بین ارتش و سپاه در مقابله با رژیم صهیونی در این جنگ رخ داد.
وی ادامه داد: دشمن با تمام قوا به میدان آمده بود، امّا هوشیاری و درایت بالای فرمانده کل قوا در هدایت مستقیم جنگ، آمادگی بالای نیروهای مسلح و اتحاد ملت غیور جمهوری اسلامی موجب شد تا تمامی نقشههای شوم دشمن یکی پس از دیگری خنثی شود.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: در مقطع کنونی، اگر دشمن بداند که میتواند به اهداف تعیینشده خود در ایران برسد، قطعاً بار دیگر گزینه نظامی را در دستور کار خود قرار خواهد داد؛ اما دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به این باور رسیدهاند که گزینه نظامی به هیچ عنوان نمیتواند ملت بزرگ ایران را هراسان کند.
وی به استقرار یگانهای متحرک هجومی و واکنش سریع نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور اشاره و بیان کرد: نیروی زمینی ارتش نقش مؤثر و مطلوبی در تأمین امنیت پایدار مرزی دارد؛ همچنین پروژه انسداد مرز در مرزهای شرقی کشور در حال انجام و برابر برنامه پیشبینی شده در حال اجراست.
امیر سرتیپ نعمتی با اشاره به آخرین وضعیت یگانهای پدافندی و پهپادی نیز گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، یگانهای پدافندی با سامانههای «مجید» و انواع توپها و همچنین یگان پهپادی با شلیک پهپادهای انهدامی «آرش» در کنار دیگر نیروهای مسلح نقشآفرینی کردند.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: به طور کلی سامانههای پدافندی، پهپادی، جنگهای الکترونیک و دیگر رستههای نزاجا در جنگ ۱۲ روزه امتحان خود را به خوبی پس دادند و ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه، در حوزه رزم زمینی، به دستاوردهای مطلوبی در مقابله با دشمن دست یافتهایم.
وی با تأکید بر اینکه اگر دشمن بار دیگر اشتباه راهبردی خود را تکرار کند، با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد و تاوان سنگینتری خواهد پرداخت، افزود: دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه با یک طرح بسیار کامل و تمرینشده، تجاوز خود را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد؛ اما از تدابیر، رهنمودها و بصیرت فرمانده کل قوا در هدایت جنگ و آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی و اتحاد مردم عزیز و همیشه در صحنه غافل بود و در نهایت از دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده خود بازماند.
امیر سرتیپ نعمتی در پایان به مقوله خودکفایی در تولید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نزاجا اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان تحقیقات و جهاد خوکفایی، مرکز بهینهسازی و تولید «شهید زرهرن» با همکاری صنعت دفاعی کشور تمامی تجهیزات، تسلیحات و قطعات مورد نیاز را طراحی و تولید کرده و به چرخه دفاعی و رزمی نزاجا ملحق میکنند.