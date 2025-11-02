رونمایی از پوستر سیوهفتمین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد
از پوستر سیوهفتمین جشنواره تئاتر کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان و جمعی از هنرمندان در یاسوج رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد در روزهای ۲۱ تا ۲۴ آبانماه با حضور گروههای نمایشی از شهرستانهای مختلف برگزار خواهد شد و در طول چهار روز آثار منتخب در بخشهای صحنهای و خیابانی با داوری کارشناسان برجسته روی صحنه میروند و از برگزیدگان در آیین اختتامیه تقدیر میشود.
در این مراسم، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش تئاتر در شکلدهی به گفتوگوهای اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگی جوامع محلی، حمایت دولت از جریانهای هنری استان را ضرورتی راهبردی» دانست و گفت: هنر نمایش میتواند صدای مردم و فرهنگ بومی استان را در سطح ملی و حتی بینالمللی منعکس کند.
یداله رحمانی ضمن ابراز خرسندی از رشد شاخصهای هنری، بر ضرورت تشدید توسعه و کیفیسازی تولیدات نمایشی تأکید کرد و بر لزوم بهکارگیری ظرفیتهای بومی و فرهنگی استان، برجستهسازی نمایشهای آیینی و اعتلای کیفیت آثار نمایشی را هدف اصلی دانست.
وی عنوان کرد: با جدیت باید مصوبات جلسات گذشته پیگیری شود تا هنرمندان به این اعتماد کامل برسند که اعتقاد ما به اهمیت هنر تئاتر، صرفاً در حد حرف و زبان نیست و عملیاتی پشت آن وجود دارد.
در ادامه، رحمانی به وضعیت زیرساختهای فرهنگی اشاره کرد و از پیشرفتهای حاصل در خصوص تالار مرکزی استان خبر داد و اعلام کرد که پس از پیگیریهای متعدد شامل نشست با وزیر فرهنگ و معاونین و سازمان برنامه و بودجه کشور، قول مساعدت برای خروج این پروژه از حالت توقف در سال جاری اخذ شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: تکمیل این پروژه در اولویت وزارتخانه قرار گرفته و خوشبختانه در جلسات مقدماتی سفرهای استانی، این پروژه به عنوان یکی از سه پروژه اولویتدار برای دریافت اعتبار در نظر گرفته شده است.