همزمان با هفته پدافند غیرعامل رزمایش و تمرین واکنش در شرایط اضطراری اطفاء حریق، امداد ونجات وحمله سایبری، در تاسیسات انبار نفت ومجاری عرضه منطقه میاندوآب با واحد‌های خدمات رسان و عملیاتی برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت:این رزمایش در راستای ایجاد هماهنگی بین واحد‌های درون و برون سازمانی، افزایش آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری، حفظ زیر‌ساخت‌های حیاتی، مدیریت بحران ناشی از تهدیدات دشمن و شناسائی نقاط آسیب‌پذیر، مقابله و کنترل حوادث به‌منظور کاهش خسارات احتمالی جانی و مالی، آمادگی و استفاده از تجهیزات و نفرات جایگزین به منظور بهره‌برداری موقت از تأسیسات جهت تأمین سوخت مورد نیاز جنوب استان آذربایجان غربی و شناسائی نقاط قوت و قابل بهبود در حوادث احتمالی در سه مرحله از پیش برنامه‌ریزی‌شده برگزار شد.

رحمت حاجی زاده افزود: این رزمایش فرضی در سه مرحله (عملیات اطفاءحریق فرضی نفتکش در سکوی بارگیری، ایجاد حریق فرضی در مخزن تاسیسان انبار نفت، حمله سایبری و ایجاد اختلال در سامانه هوشمند به اجرا در آمد.

وی تصریح کرد: تیم‌های شرکت کننده از تجهیزات و ادوات جایگزین به منظور بازسازی تأسیسات و پایش و سرشماری نیرو‌ها در عملیات، اطفاء حریق و بازگردان سیستم توزیع فرآورده‌های نفتی در مجاری عرضه از حالت آنلاین به حالت افلاین (مکانیکی) توسط تیم‌های تخصصی اقدامات مقتضی را انجام دادند.