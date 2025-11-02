دختران متوسطه دوره اول و دوم تربت جام در کارگاه آموزشی مفاهیم پدافند غیر عامل شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مسئول بسیج دانش آموزی تربت جام گفت: کارگاه آموزشی مفاهیم پدافند غیر عامل در مدارس تربت جام و به صورت تجمیعی با حضور معاون فرماندار و مدیران اجرایی و نظامی در مدرسه فدک تربت جام برگزار شد.

سرهنگ‌ پاسدار جانی افزود: در این کارگاه آموزشی دختران متوسطه دوره اول و دوم با آموزش‌ های لازم در کارگاه‌ های پدافند شناختی، مردم محور، مدیریت بحران، شیمایی، زیستی و پدافند سایبری آشنا شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان حراست، معاونت پرورشی و بسیج دختران، هلال احمر، آتش نشانی و تیپ ۳۸ زره در برپایی این کارگاه مشارکت داشتند.