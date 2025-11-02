به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این بازدید که به منظور ارزیابی توان رزم در منطقه دوم ندسا انجام می‌شد، سرتیپ پاسدار وحیدی در جمع رزمندگان دریادل این منطقه گفت: اگر اکنون امنیتی در مرز‌های آبی کشور برقرار شده مرهون جانفشانی‌ها و مجاهدت‌های شبانه روزی شما در نیروی دریایی سپاه است.

سرتیپ پاسدار وحیدی با بیان اینکه دشمنان با دیدن شما در مرز‌های آبی حتی جرات نمی‌کنند نگاه چپ به این آب و خاک بیندازند تصریح کرد: شما دریادلان با قدرت ایمان و شجاعتی که از شهدای دریایی همچون شهید مهدوی و همرزمانش درس گرفتید، همانند کوه در مقابل دشمنانی که چشم طمع به این آب و خاک دارند ایستاده‌اید و دشمن نیز از این قدرت الهی بیمناک است.