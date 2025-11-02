پخش زنده
امروز: -
سرتیپ پاسدار احمد وحیدی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رأس هیئتی از معاونتهای ستاد کل، با حضور در منطقه دوم ندسا از این منطقه بازدید به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این بازدید که به منظور ارزیابی توان رزم در منطقه دوم ندسا انجام میشد، سرتیپ پاسدار وحیدی در جمع رزمندگان دریادل این منطقه گفت: اگر اکنون امنیتی در مرزهای آبی کشور برقرار شده مرهون جانفشانیها و مجاهدتهای شبانه روزی شما در نیروی دریایی سپاه است.
سرتیپ پاسدار وحیدی با بیان اینکه دشمنان با دیدن شما در مرزهای آبی حتی جرات نمیکنند نگاه چپ به این آب و خاک بیندازند تصریح کرد: شما دریادلان با قدرت ایمان و شجاعتی که از شهدای دریایی همچون شهید مهدوی و همرزمانش درس گرفتید، همانند کوه در مقابل دشمنانی که چشم طمع به این آب و خاک دارند ایستادهاید و دشمن نیز از این قدرت الهی بیمناک است.