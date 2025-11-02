پخش زنده
امروز: -
آتش سوزی ارتفاعات خان یک روستای گلگون ممسنی که از روز جمعه آغاز شده بود مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آتش سوزی کوههای خان یک روستای گلگون شهرستان ممسنی که از عصر جمعه آغاز شده بود پس از سه روز تلاش طبیعت دوستان و نیروهای منابع طبیعی با یک فروند هلی کوپتر هوانیروز سپاه پاسداران استان فارس مهار و پایش شد.
این آتش سوزی حوالی عصر جمعه در ارتفاعات ممسنی به دلیل شدت باد و وجود علفزارهای منطقه صعب العبور شعله ور شد و حدود ۱۳۰ هکتار از عرصههای منابع طبیعی و جنگلهای بلوط را طعمه حریق کرد.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.