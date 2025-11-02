پخش زنده
امروز: -
رئیس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر نقش ورزش در پیشگیری از بیماریها و افزایش نشاط اجتماعی، از مردم خواست روزانه حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا ساده با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی روزمره گفت: ورزش تنها دارویی است که هم ارزان است، هم در دسترس بوده و هم کمعارضهترین نسخه برای حفظ سلامتی محسوب میشود.
وی افزود: در شرایطی که زمان مردم را مسائل اقتصادی، کاری و دغدغههای روزمره پر کرده است، متأسفانه بسیاری از ما تحرک بدنی را فراموش کردهایم. اگر روزی ۳۰ دقیقه ورزش نکنیم، در آینده با مشکلات جدی جسمی و روحی روبهرو خواهیم شد.
ساده با بیان اینکه جامعه ایران به سمت سالمندی در حرکت است، تأکید کرد: برای داشتن آیندهای سالم، باید از امروز فرهنگ ورزش و تحرک را در خانوادهها نهادینه کنیم. ورزش روزانه میتواند ساده و بدون هزینه باشد؛ از پیادهروی تا محل خرید نان یا انجام کارهای روزمره بدون خودرو گرفته تا برگزاری دورهمیها در بوستانها و انجام فعالیتهای گروهی خانوادگی.
رئیس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: تحرک بدنی فقط به باشگاه و امکانات خاص محدود نمیشود. حتی سرعت دادن به پیادهرویهای معمولی یا انجام کارهای خانه با نشاط میتواند نوعی ورزش محسوب شود.
وی به آسیبهای ناشی از وابستگی به شبکههای مجازی اشاره کرد و گفت: امروزه بخش زیادی از وقت مردم به فضای مجازی اختصاص دارد؛ فضاهایی که هر چند جذاب هستند، اما ما را از خانواده، تعامل اجتماعی و تحرک فیزیکی دور میکنند.
ساده با تأکید بر نقش الگو بودن مسئولان و مدیران در ترویج ورزش اظهار داشت: اگر مردم ببینند مسئولان و مدیران با لباس ورزشی در پارکها و اماکن عمومی ورزش میکنند، انگیزه بیشتری برای فعالیت بدنی در جامعه ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه ورزش از حرف و شعار فراتر رفته و امروز نیازمند عمل است؛ هر کدام از ما میتوانیم با قدمی ساده، نهتنها سلامت خود بلکه نشاط جامعه را نیز تضمین کنیم.