اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محسن زنگنه، که برای شرکت در اجلاس سالانه کمیته اجتماعی - فرهنگی بینالمجالس آسیایی به مسکو سفر کرده بودند، علاوه بر شرکت در این نشست بینالمللی، با مقامات پارلمانی روسیه و ایرانیان مقیم این کشور دیدار کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ اعضای هیئت پارلمانی کشورمان در این سفر ضمن تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سالانه کمیته اجتماعی - فرهنگی بینالمجالس آسیایی، با رئیس گروه دوستی روسیه و ایران و رئیس فراکسیون حزب حاکم «روسیه واحد» در دومای روسیه دیدار و گفتوگو کردند.
هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محسن زنگنه و با حضور حجتالاسلام علیرضا سلیمی و فاطمه جرّاره در جریان سفر به روسیه همچنین با نایبرئیس دومای این کشور دیدار و راههای توسعه همکاریهای پارلمانی بین دو کشور را بررسی کردند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور و خانم فاطمه جرّاره، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین با تجار و بازرگانان ایرانی مقیم روسیه و نیز دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای این کشور دیدار و در جریان مسائل مشکلات حوزه تجارت و دانشجویی قرار گرفتند.