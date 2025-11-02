به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت الاسلام موسوی نیا با بیان اینکه برنامه‌های متفاوتی در فاطمیه اول در همه شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شده است، برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری ۳ شب برنامه در مساجد در فاطمیه اول، پرده خوانی و پاتوق‌های گفتگوی بانوان را از مهمترین برنامه‌ها در شهرستان بهمئی نام برد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری ۳ شب برنامه در گلزار شهدا و مساجد و حسینیه‌ها، پاتوق‌های گفتگوی بانوان را از برنامه‌ها در شهرستان باشت برشمرد.

وی به برنامه‌های پیش بینی شده در فاطمه اول در شهرستان بویراحمد اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات آموزش خانواده با تشکیل کارگروه مبلغین، برگزاری نمایشگاه مهر مادری بزرگترین نمایشگاه جنوب کشور با موضوع فاطمیه، برگزاری نمایشگاه‌های سبک زندگی فاطمی، حمایت از هیئت و مجموعه های نوجوان محور، اجرای سرودهای خیابانی، برگزاری پویش نذر فاطمی، توجه ویژه به جهاد تبیین و موضوع مقاومت، محفل شعر فاطمی، ایستگاه نقاشی با محوریت مقاومت و ایستگاه مشاوره را از جمله برنامه‌های در دست اجرا برای این شهرستان ذکر برد.

حجت الاسلام موسوی نیا تاکید کرد: در شهرستان مارگون هم مسابقات شعر و قصه گویی در مورد شخصیت حضرت فاطمه الزهرا (س) در بین دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در سطح مرکز شهر و روستاها همجوار، برگزاری روضه‌های خانگی در مرکز شهر و روستاهای همجوار، برگزاری مسابقات فرهنگی و پژوهشی با محوریت زندگینامه حضرت زهرا (س) وتهیه مقاله کوتاه و مسابقات پاسخگویی در موضوعات فاطمی در مدارس سطح شهر مارگون، برپایی عزاداری در مصلی شهر مارگون و مساجد مرکز شهر و روستاهای برد پهن زیلایی، شهنیز، سیلاب، جوکار، دلیرچ و مور زرد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در شهرستان کهگیلویه مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول به مدت سه شب در ۱۲۰ مسجد برگزار می شود تاکید کرد: در شهرستان چرام نیز برگزاری مواکب وایستگاه های صلواتی، برگزاری روضه‌های خانگی، برگزاری مراسم به مدت ۳ شب در مساجد و حضور در راهپمایی ۱۳ آبان ماه پیش بینی شده است.

وی برگزاری روضه خوانی در مدارس، پرده خوانی واقعه شهادت حضرت زهرا در مدارس، برپایی محافل انس با قرآن در مساجد و مدارس، برگزاری نمایشگاه فاطمی در مدارس، اعزام مبلغ، روضه‌های خانگی، مواکب و ایستگاه های صلواتی، مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان از سیره حضرت زهرا، پویش بوسه بر دست مادر و دسته روی روز شهادت فاطمیه اول را از دیگر برنامه‌های فاطمیه اول در دنا نام برد.

حجت الاسلام هاشمی نیا برگزاری محافل انس با قرآن، برگزاری نمایشگاه فاطمی، برگزاری روضه خانگی، برگزاری ایستگاه صلواتی و مواکب، برگزاری مراسم در ۵۰ نقطه شهرستان و روستا، گفتمان دینی در مدارس، پرده خوانی، روایتگری از فاطمیه تا مهدویت، برگزاری نمایشگاه یاس کبود و دسته روی عزاداری در روز ۱۳ آبان ماه را از جمله برنامه‌های فاطمیه اول در گچساران برشمرد.

وی اضافه کرد: در شهرستان لنده نیز برنامه‌های اعزام مبلغین به مدارس، برپایی مواکب و ایستگاه های صلواتی، روضه‌های خانگی، برگزاری ۵ شب مراسم در مساجد و حسینیه‌ها، برگزاری گفتمان‌های دینی در مدارس، پرده خوانی، پاتوق‌های گفتگوی بانوان، سیاه پوشی سطح شهر، حضور در مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه، پخت و توزیع نذورات پیش بینی شده است.