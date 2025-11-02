با حضور مدیران تیم‌های ایران، مغرب، تاجیکستان و افغانستان نشست هماهنگی مدیران تیم‌های تیم حاضر در گروه B مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل کریمیان مدیر تیم ملی فوتسال با اعلام این موضوع گفت: در این نشست ضمن مرور قوانین و مقررات مسابقات، شیوه صعود و سایر مسائل مرتبط به حضور تیم‌ها در این رقابت‌ها، رنگ پیراهن تیم ملی در در دیدار مقابل مغرب اعلام شد.

وی افزود: تیم ملی ایران در دیدار نخست با پیراهن، شورت و جوراب سفید بازی خواهد کرد و لباس دروازه‌بانان ایران نیز یک‌دست سیاه است.

کریمیان با بیان اینکه تیم ملی ایران امروز اولین تمرین رسمی خود را در شهر ریاض برگزار خواهد کرد گفت: بازیکنان دیروز در سالن بدنسازی حاضر شدند و آرام آرام با شرایط حاکم بر دهکده مسابقات خود را وفق می‌دهیم تا ان‌شاالله بهترین عملکرد را در مسابقات داشته باشیم.

تیم ملی فوتسال روز سه شنبه ساعت ۱۳:۳۰ نخستین دیدار خود را مقابل مغرب برگزار خواهد کرد.