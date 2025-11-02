در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه خادمین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و مسئولین هیئت‌های مذهبی گرگان نشست هم افزایی و برنامه ریزی برای برگزاری منسجم‌تر برنامه‌های شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در این نشست با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی باید فراتر از برگزاری عزاداری عمل کنند، گفت: هیئت‌های مذهبی سنگر ایمان و مسئولیت اجتماعی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با اشاره به نقش هیئت‌ها در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: دشمنان اسلام به‌طور سازمان‌یافته برای تخریب ارزش‌های اخلاقی کار می‌کنند و در این شرایط، هیئت‌های مذهبی می‌توانند در خط مقدم دفاع از حجاب و عفاف باشند.