معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اجرای مدل تعرفه پلکانی آب در قالب برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: میانگین قبض آب مشترکان کم‌مصرف کمتر از ۲۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مسعود علویان‌صدر» از اجرای مدل تعرفه پلکانی آب در قالب برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از مشترکان کم‌مصرف و بازدارندگی برای پرمصرف‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: میانگین قبض آب مشترکان کم‌مصرف کمتر از ۲۰ هزار تومان است و ۳۴ درصد از مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند. الگوی مصرف خانوار تهرانی ۱۲ مترمکعب و رقم قبض آن ۵۱ هزار تومان تعیین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در شهر‌ها ۴۵۰۰ و در روستا‌ها ۷۹۶۵ تومان است که چندین برابر نرخ فروش کنونی است.