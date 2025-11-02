به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی از اجرای پویش کاشی های حرم با کمک خیرین خبر داد و گفت: در این طرح کاشی ساخته شده، با نام خیر تهیه و در صحن و گنبدمطهر حضرت سید الشهدا (ع) نصب می شود.

شهرستان زرندیه جزو شهرستان‌های موفق در امر بازسازی و توسعه، عتبات و عالیات در سطح استان مرکزی قرار دارد

رحیم غلامی با اشاره به پیشینه این پویش و طرح افزود: هنگامی که یکی از خشت‌های قدیمی گنبد مطهر حضرت سید الشهدا را مرمت می کردند، متوجه شدند پشت خشت، نام اهدا کننده خشت نوشته شده که مربوط به حدود پانصد تا ششصد سال پیش است.