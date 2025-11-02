به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته برگزاری ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برنامه مسابقات هندبال را اعلام کرد که بر این اساس رقابت‌های هندبال از روز ۲۲ آبان آغاز می‌شود.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که در گروه A با ترکیه، گینه و مالدیو همگروه است، در نخستین بازی خود در این دوره به مصاف ترکیه خواهد رفت، سپس با گینه بازی می‌کند و در آخرین دیدار خود مقابل مالدیو به میدان می‌رود.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال بانوان در بازی‌های کشور‌های اسلامی به این شرح است:

پنجشنبه - ۲۲ آبان – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – ترکیه

شنبه - ۲۴ آبان – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – گینه

دوشنبه - ۲۶ آبان – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – مالدیو

همچنین تیم ملی هندبال مردان ایران مسابقات خود را از بازی با قطر در روز ۲۳ آبان آغاز می‌کند، در دومین بازی خود به مصاف مالدیو می‌رود و در بازی سوم خود امارات را پیش رو دارد.

برنامه کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال مردان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی به این ترتیب است:

جمعه - ۲۳ آبان – ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – قطر

یکشنبه - ۲۵ آبان – ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – مالدیو

سه‌شنبه- ۲۷ آبان - ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – امارات

گفتنی است؛ مسابقات هندبال بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.