محمد فتحعلی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در هند، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان در دهلی‌نو، با اشاره به پیوند‌های تاریخی و فرهنگی ریشه‌دار بین دو ملت کهن ایران و هند و پیشینه طولانی روابط دیپلماتیک دو کشور، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ای ارزشمند برای گسترش همه‌جانبه همکاری‌ها دانست.

عراقچی همچنین بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین تأکید کرد.

محمد فتحعلی پیش از انتصاب به سمت سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه بوده است.