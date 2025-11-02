استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت همدلی و انسجام در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت:در دنیای امروز همدلی و اتحاد از اولویت‌های اصلی ماست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در مراسم جشن ورودی‌های جدید دانشگاه پیام نور تبریز با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود ، بر اهمیت تحصیل و همدلی در شرایط کنونی و پرورش تاب‌آوری در دانشجویان تاکید کرد و از دانشجویان خواست مهارت‌های اجتماعی و سیاسی خود را تقویت کنند.

سرمست گفت:دانشگاه پیام نور با فراهم آوردن منابع آموزشی مناسب، در کنار یادگیری علمی به پرورش مهارت‌های اجتماعی و تاب‌آوری دانشجویان توجه ویژه‌ای دارد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت همدلی و انسجام در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: در دنیای امروز همدلی و اتحاد از اولویت‌های اصلی ماست. دانشجویان باید مهارت‌های تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی را تقویت کنند تا در آینده بتوانند تصمیمات صحیح بگیرند.

وی گفت:تاب‌آوری در شرایط بحرانی و سازگاری با مشکلات از مهارت‌های کلیدی هر فرد است که در مسیر موفقیت و پیشرفت تاثیرگذار خواهد بود.

زارع معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور کشور نیز در این مراسم با اشاره به نقش تاریخی و فرهنگی آذربایجان گفت:هویت آذربایجان با هویت ایران آمیخته است و تبریز در تارک این هویت می‌درخشد شهری که پرچمدار عقلانیت، آزادی، علم و معرفت در تاریخ ایران بوده است.

وی اظهار داشت:دانشگاه پیام نور با بیش از ۴۵۰ هزار دانشجو و دو میلیون دانش‌آموخته یکی از گسترده‌ترین و اثرگذارترین مراکز علمی کشور است.

زارع افزود:دانش‌آموختگان این دانشگاه در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی از برترین‌های کشور به شمار می‌روند و همواره اهل دانش و فضیلت بوده‌اند.

وی هدف از برنامه‌های فرهنگی دانشگاه را انجام وظیفه برای رشد فکری و اجتماعی دانشجویان دانست و گفت:دانشگاه پیام نور همواره دانشگاهی محبوب برای خانواده‌هاست و کیفیت آموزش در این مجموعه با تمرکز بر عدالت آموزشی و دسترسی گسترده فرصت رشد را برای همه فراهم کرده است.

زارع ضمن اشاره به افتخارات دانشجویان آذربایجان شرقی در کسب عناوین برتر ملی افزود:دانشجویان این استان همواره در صحنه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی خوش درخشیده‌اند و بخش بزرگی از افتخارات دانشگاه پیام نور کشور مرهون تلاش آنان است.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های آتی دانشگاه در حوزه‌های بین‌المللی، فرهنگی و ورزشی پرداخت و از تداوم حمایت‌های دانشگاه از افتخارآفرینان ملی خبر داد.

زارع در پایان با توصیه‌ای به دانشجویان جدید گفت:تحصیل در کنار مهارت‌آموزی مسیر موفقیت را هموارتر می‌کند. بهره‌گیری از دوره‌های فنی و مهارتی در کنار آموزش‌های دانشگاهی زمینه‌ساز ورود موثرتر شما به جامعه و بازار کار خواهد بود.

گفتنی است این مراسم به‌ عنوان فرصتی برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور تبریز برای آشنایی با اهداف علمی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد و در آن تاکید زیادی بر نقش دانشگاه‌ها در پرورش نسل آینده و هدایت کشور به سوی پیشرفت و توسعه پایدار صورت گرفت.